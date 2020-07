Non solo Fontana. Tutte le volte che la famiglia ha messo in difficoltà la politica

La questione politica di questi giorni è quella che coinvolge il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, finito nel registro degli indagati con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture, nell’inchiesta sui 75 mila camici e 7 mila set sanitari che la Dama Spa, società del cognato Andrea Dini (e in cui la moglie del governatore, Roberta, detiene il 10 per cento delle quote) avrebbe dovuto vendere alla regione. Nel 2005, poi, la madre di Fontana, oramai ultraottantenne, era andata alle Bahamas a costituire due trust che detenevano conti svizzeri per oltre 5 milioni di euro, in cui il governatore compariva come “beneficiario”. Soldi “scudati” dieci anni dopo, ma su cui ora i pm faranno accertamenti.

Sempre di queste ore la questione, più prurigionosa che legale, che riguarda i problemi con il trading online di José Alvarez, il fidanzato di Rocco Casalino, e la segnalazione all'Antiriciclaggio della Banca d'Italia per l'ingente acquisto di titoli sui siti di trading. I giornali d'opposizione si chiedono se non ci sia un conflitto d'interesse, considerato il ruolo istituzionale di Casalino, che è portavoce del premier. Ma le vicende che coinvolgono consorti e famiglie non sono casi isolati né novità di questi giorni. Nella storia della Repubblica i guai che hanno travolto mariti e mogli, genitori e figli, hanno più volte deciso il destino di uomini e donne di stato. Eccone una carrellata.