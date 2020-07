La vera colpa di Fontana

A proposito dei problemi politici e giudiziari che coinvolgono in questi giorni il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, "ci sono alcuni fatti chiari. Il primo è che Fontana ha chiesto alla regione di non pagare ciò che la regione doveva pagare dopo un'indagine fatta da Report. E questo è un fatto che va chiarito. La seconda questione è che Fontana, a quanto risulta, quando il 7 giugno ha dichiarato che non sapeva nulla della procedura ha detto una cosa non vera, perché abbiamo successivamente poi saputo che di quella procedura Fontana era stato già informato il 17 maggio e, in quella occasione, pregò il cognato di disinnescare sul nascere quel problema, offrendo i soldi personalmente", ha detto il direttore Claudio Cerasa a L'aria che tira estate. "Una persona politicamente esposta, che fa un bonifico urgente tramite un intermediario finanziario, è, nel migliore dei casi, è innocente, mal assistito ma incapace di governare alcuni processi basilari dell'attività politica quotidiana"