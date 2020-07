Gli uomini del Cav. sognano il governo

Roma. Se Silvio Berlusconi le due parole magiche non le pronuncia, allora ci pensa il portavoce degli azzurri a Montecitorio Giorgio Mulè. I convitati di pietra della proposta berlusconiana, messa nero su bianco in un’intervista a Repubblica, quella “maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani”, sarebbero i due maggiori partiti del centrosinistra. Quello guidato da Nicola Zingaretti e quello capeggiato da Matteo Renzi. E così Mulè, con il Foglio, non esita a fare ulteriore chiarezza sulle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.