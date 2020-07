Il "Sorpasso" di Conte

Non sono gli Stati generali da cui siamo “usciti con moltissime idee” e non è neppure la sburocratizzazione “modello Genova”, il decreto semplificazioni che va bene, ma, come avverte Dario Franceschini, senza “nessun condono. Non scherziamo. Siamo seri!”. C’è più velocità, o almeno il desiderio, nella frase che Giuseppe Conte ha ieri postato sul suo profilo Facebook, il breviario della sera, e che per una volta non lasciava spazio al donabbondismo, all’artificio retorico che ormai è sua disciplina e campo di studio.

C'è il Quirinale (e un po' di paura) dietro la lettera di Conte a Salvini e Meloni Il premier scrive ai leader del centrodestra per invitarli a un incontro. Sullo sfondo il tramestio della maggioranza in Senato sul Mes e l'insofferenza del Pd nei confronti del presidente del Consiglio

Insomma, “adesso basta”, perché, ha scritto il premier, “è l’ora della concretezza, è arrivato il momento di correre”. Ha scelto un verbo che non ha mai esibito, un suo inedito, quel “correre” (ma chi lo ha mai visto marciare con gli shorts?), lui che di solito è l’uomo in abito che non è solo la stoffa del leader, ma un modello di pazienza, la virtù cardinale che con Nicola Zingaretti condivide a differenza di Matteo Renzi che, si sa, “è un fenomeno”, ma questo governo non “ha bisogno di fenomeni”, avvisava lo scorso ottobre Conte che a Renzi chiedeva “correttezza altrimenti non si va avanti”.

Se c’è una qualità che a Conte hanno tutti riconosciuto e che, non è un caso, ha voluto contrapporre all’altro Matteo, Salvini (“Uno che non studia”), ebbene, quella qualità è la lentezza, lo zelo con cui compulsa i dossier, l’analisi che durante la pandemia ha infatti ostentato perché “non possiamo permetterci sbandate”, “gli scienziati ci dicono…”. Cosa è dunque accaduto? Da ieri è tornata “l’arte di correre” che, negli anni felici della "rottamazione", non è stata solo un libro fortunato di Murakami, un saggio sul talento, testo che nel 2014 venne offerto ai paparazzi di Montecitorio, tenuto sotto braccio e poi sui banchi del governo, manifesto di chi voleva essere preso sul serio, i pantaloni lunghi di una giovane e nuova classe dirigente. Ritorna la corsa, ora che Conte deve misurarsi con il rischio “palude” che gli rimprovera il Pd e il segretario Zingaretti (a proposito, per lui "L’eleganza del Riccio?"), gli indugi ormai inaccettabili sul Mes che ancora è discordia, e poi la decisione (rimandata) su Aspi, malgrado le insistenze di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture (“Presidente, ma quando decidiamo?”).

La manovra e l’aggettivo “poderoso” lasciano il “passo” alle novità che contribuiranno ad “accelerare” il rilancio di settori strategici dell’economia e il decreto "Semplificazioni" è lo snodo, scrive sempre il premier, “fondamentale per velocizzare il paese”. Trattenuto dal M5s che gli tira la maglia, spinto dal Pd che gli chiede di salire sulla sella e di scalare la montagna, Conte, abile, si scansa da tutti e due e chiede aiuto alle opposizioni che invita, blandisce: “Incontriamoci”. È nella fase del “sorpasso” che è l’unica adrenalina italiana, un impasto di tragedia e commedia, ma pur sempre il meglio dell’estate.