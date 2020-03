Drin drin. Professore, buongiorno, come sta? La stavo cercando, sul suo numero fisso, ma mi hanno detto che era in giro. “Come in giro? Sono disciplinato: sono solo andato a buttare la spazzatura!”. La spazzatura: è diventato il momento che tutti attendiamo ogni giorno. Ci si veste eleganti per buttare la differenziata. “Ora che ci penso sono andato anche un attimo in farmacia, qualche giorno fa”. Altro da dichiarare? “Tra qualche giorno uscirò un paio di minuti, per comprare il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.