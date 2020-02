Rifugge la narrazione tradizionale, Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia di Bettino, storico ex leader del Psi e presidente del Consiglio. “Mio padre non è una figura divisiva in generale, lo è soltanto a sinistra” racconta al Foglio. Ieri, a due settimane dal ventennale della morte del leader del Psi, il consiglio comunale di Milano avrebbe dovuto discutere alcune mozioni che chiedevano l'intitolazione di una piazza o di una via della città a Craxi, ma il sindaco Giuseppe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.