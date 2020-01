Il Resto in arabo

Salvini ai candidati in Emilia-Romagna: “Ho in mano un documento già firmato da Bonaccini”

Tutti: “Vediamo!”

Salvini: “Ho qui la fotocopia, che potrebbe essere falsa ma non penso; dice che se Bonaccini fa il bis si impegna a far uscire il Resto del Carlino anche in arabo”

Tutti i candidati della Lega: “Matteo spiegati meglio!”

Salvini: “Non c’è niente da spiegare. Il giornale più letto della regione uscirà con il 50 per cento delle copie in lingua italiana e il 50 per cento in lingua araba”

Candidato leghista di Cesena: “Per me non sarebbe male, lavoro come tipografo al giornale; se questo fa aumentare le vendite sarei contento”

Salvini: “Sì, in effetti! Anche perché dovrebbero assumere al Resto del Carlino diversi traduttori di arabo e sono tutti posti di lavoro in più”

Candidati: “Allora Matteo, questa cosa la diciamo ai comizi per spaventare gli elettori o no?”

Salvini: “Ma sì, diciamola. Però aspettiamo! Voglio verificare”

Salvini mi telefona: “Senti Milani, tu che sei dentro ai servizi segreti deviati, ma neanche tanto, è vero che Bonaccini…”.

Io: “Ma mi giunge nuova questa notizia”.

Salvini: “Va bene, grazie”

Io: “Grazie a te”

Salvini: “Voti sempre Bonaccini?”

Io: “Sì!”

Salvini: “Va bene! Però la Borgonzoni ha detto di non scriverle più lettere d’amore”

Io: “Va bene ciao”

Salvini: “Ciao! E basta fare il doppio gioco, ormai non capisco più se fai finta di essere con i comunisti ma sei dei nostri, o no”

Io: “Matteo! Non ho una mia personalità ben definita; faccio tutto quello che dice la televisione”

Salvini: “Non mi fido più dei tuoi consigli”

Io: “Ma dai, non esagerare; l’importante è che Hamilton passi alla Ferrari”

Salvini: “Hai notizie in merito?”

Io: “Sì! Ha firmato oggi”