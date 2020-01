Bonaccini fisso. Fino alle elezioni l'Innamorato fisso Maurizio Milani si occuperà del candidato governatore del centrosinistra in Emilia-Romagna. Ogni giorno nel Foglio in edicola e sul foglio.it

Nei paesi dell’Appennino emiliano-romagnolo gira questa voce: “Ragazzi, sapete che Bonaccini se vince nomina quella matta di Marina Abramovic assessore alla Cultura?” Nei bar: “Noo! Tutti ma non Marina Abramovic; io ho sempre votato comunista ma se Bonaccini vuole fare una cosa del genere voto la Borgonzoni”. A Reggio invece la Lega ha messo in giro la notizia che Bonaccini se vince cambia il gonfalone della città e come stemma ci mette quello di Odessa (sul Mar nero). Senza chiedere permesso al Comune di Odessa. Nei bar: “No! A questo punto se le cose stanno così voto la Borgonzoni. A meno che anche lei non voglia cambiarci il gonfalone per metterci su il simbolo della Peugeot, che è bello. Un leoncino. Però con la nostra città non c’entra niente”.