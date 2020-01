I “Socialisti Gaudenti” trollano il sondaggio della leghista Borgonzoni

Lucia Borgonzoni lancia la sfida social: chi scegliete tra il passato e il futuro? Mettete un like se il 26 gennaio voterete per la Lega, rispondete con una faccia arrabbiata se sceglierete Stefano Bonaccini.

Forse la candidata del Carroccio alle elezioni regionali in Emilia-Romagna pensava di dare in pasto ai suoi follower una vittoria schiacciante sui social, in attesa delle urne. Ma non aveva fatto i conti con le dinamiche di Facebook. E quindi con la satira di sinistra, di cui la pagina Facebook “Socialisti gaudenti” è paladina. Sulla loro pagina è apparso un post che invita chiunque a votare per Bonaccini nella sfida social indetta dalla Borgonzoni. Hanno poi aderito al sabotaggio anche le pagine satiriche "Le bimbe di Lilli Gruber", "Aggiornamenti quotidiani dalla Terza Repubblica - AQTR", "Maratoneti di Mentana" e "Il golpe Gentiloni". E il risultato è che migliaia di utenti si sono catapultati sul profilo della candidata leghista per supportare l'avversario. Mentre scriviamo questo articolo più di 12 mila voti sono stati dati a favore del candidato del Pd; poco più di 2 mila like per la leghista. Forse non sarà il sondaggio più credibile in vista delle elezioni (quelle vere), ma di sicuro per ora è il più divertente.

A giugno 2019 i “Socialisti gaudenti” avevano mandato in tilt lo staff della comunicazione grillina, “trollando” un sondaggio simile creato dal M5s.