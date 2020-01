Mattarella ci porta nello spazio per spiegarci il futuro dell'Italia

È stato l'argomento che ha aperto e chiuso il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: lo spazio. Lo spazio come possibilità di osservare l'Italia da un altro punto di vista, con distacco. E capire che, in fondo, siamo meglio di quello che pensiamo e raccontiamo.

“Questa sera - ha esordito il capo dello stato -, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Desidero, anzitutto, esprimere a tutti voi l’augurio più cordiale per l’anno che sta per iniziare. ​Si tratta, anche, di un’occasione per pensare - insieme - al domani. Per ampliare l’orizzonte delle nostre riflessioni; senza, naturalmente, trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche rendendosi conto che il futuro, in realtà, è già cominciato. Mi è stata donata poco tempo fa una foto dell’Italia vista dallo spazio. Ve ne sono tante sul web, ma questa mi ha fatto riflettere perché proviene da una astronauta, adesso al vertice di un Paese amico. Vorrei condividere con voi questa immagine. Con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto”.

Ma lo spazio è anche una possibilità per l'Italia di mostrare le proprie potenzialità. Da qui il saluto a Luca Parmitano, “il primo astronauta italiano al comando della stazione spaziale internazionale – impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio, in cui l’Italia è tra i principali protagonisti. Da lassù, da quella navicella – come mi ha detto quando ci siamo collegati – avverte quanto appaiano incomprensibili e dissennate le inimicizie, le contrapposizioni e le violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto. E mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere”.

In questi mesi sul Foglio abbiamo provato a raccontare quali sono le eccellenze italiane nel settore dell'aerospazio e quali possono essere le opportunità per la nostra economia ma anche per l'Unione europea che, partendo da qui, può imparare molto su come si fa a competere con i “giganti” del mondo. Di seguito alcuni una selezione dei nostri articoli.

