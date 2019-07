Dalla Luna fino a Marte. C’è libertà nelle vie dell’universo

Lo spazio, come il vero amore e le altre cose belle della vita umana, significa libertà. Il sito dell’Unione astronomica internazionale, cioè l’autorità internazionale che assegna i nomi ai corpi celesti, spiega così il motivo per cui se anche voleste chiamare una stella con il nome del vostro o della vostra amata non potreste. Dice l’istituzione: non serve farvi truffare da chi per soldi vi rilascia un certificato senza alcun valore legale, piuttosto guardate una stella e chiamatela come volete....

