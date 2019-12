Per i fanatici della società aperta, come ovviamente siamo noi, l’anno che si sta per chiudere è stato piuttosto complicato e spesso avaro di soddisfazioni. In Europa, in realtà, le cose non vanno così male e in questi ultimi dodici mesi non sono state rare le occasioni in cui i sostenitori delle democrazie illiberali non si siano ritrovati con le spalle al muro. Le europee sono andate come sappiamo e non sono andate affatto bene per gli sfascisti antisistema. In...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.