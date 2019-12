Di Maio vuole processare Salvini

DALL'ITALIA

Il presidente Mattarella invita i partiti al dialogo. “La politica comporta scontri ma servono ragioni di rispetto e di libertà”, ha detto incontrando le principali cariche dello stato al Quirinale. “E’ necessario adoperarsi per risolvere i problemi del paese guardando oltre la mera ricerca del consenso”, ha aggiunto. Per il presidente della Repubblica, poi, il contrasto alla disoccupazione resta il principale rimedio alla “disgregazione sociale”.

Sospeso il taglio dei parlamentari. Ieri in Senato è stata completata la raccolta delle 64 firme necessarie a richiedere il referendum confermativo sulla legge che elimina 345 seggi nei due rami del parlamento. L’entrata in vigore della legge era prevista il prossimo 1 gennaio. Adesso si dovrà attendere l’esito del referendum. Il premier Giuseppe Conte: “Non influenza l’agenda del governo”. Per Matteo Salvini il referendum “è sempre la scelta migliore”. Fdi ha annunciato che voterà a favore del taglio.

“Salvini abusò dei suoi poteri”, scrivono i pm del tribunale dei ministri di Catania, che indagano sul divieto di sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti nel luglio 2019. Il ministro degli Esteri Di Maio ha annunciato che il M5s darà l’autorizzazione a procedere.

Patuanelli spinge su Fs in Alitalia. Il ministro dello Sviluppo economico non esclude nemmeno la partecipazione del Mef. Smentita la vendita a Lufthansa.

Borsa di Milano. Ftse-Mib a -0,01 per cento. Differenziale Btp-Bund a 158,1 punti. L’euro chiude in calo a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Il voto alla camera americana sull’impeachment a Trump. Si è aperto il dibattito sulla messa in stato d’accusa del presidente americano. Non si è ancora tenuto il voto decisivo che passa la procedura al Senato. Secondo i calcoli fatti finora, i democratici hanno la maggioranza semplice necessaria.

L’ex first lady Michelle Obama ha detto che l’impeachment è “surreale”: “E’ surreale. Non credo che la gente sappia che cosa farsene dell’impeachment. Penso che possiamo riprenderci? Oh yeah”.

“Non so se mio padre è vivo”. Jewher Tohti, la figlia di Ihlam Tohti, intellettuale uiguro imprigionato in Cina e condannato all’ergastolo nel 2014, ha ritirato il premio Sacharov del Parlamento europeo. Ha detto che non vede suo padre dal 2013 e non lo sente da due anni.

Il calciatore Mesut Ozil è stato rimosso dalla versione cinese del videogioco di Pro Evolution Soccer 2020 dopo i commenti contro il regime di Pechino.

Il commissario per le pensioni in Francia. Laurent Pietraszewski ha preso il posto di Jean-Paul Delevoye, che si è dimesso lunedì. I sindacati hanno respinto la richiesta di una tregua natalizia da parte del governo.

Attacco del regime siriano a Idlib. Le forze del rais Assad assieme a quelle alleate dei russi hanno fatto un blitz vicino a Idlib in cui sono morte 22 persone.

Mandato d’arresto per Evo Morales. Il pubblico ministero boliviano ha emesso un mandato per presunte sedizioni e terrorismo contro il presidente destituito della Bolivia, Morales, che ha lasciato il paese ed è ora in Messico.