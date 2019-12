Le balle leghiste sul Mes spiegate dai sovranisti

Si sono ritrovate sotto lo stesso tetto le destre sovraniste europee, ad Anversa, dove il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato accolto con una standing ovation dalla platea. Peccato, però, che proprio in occasioni come questa si veda quanto disomogeneo e contraddittorio sia il fronte dell’internazionale sovranista che ha l’ambizione di rappresentare un’alternativa politica per gli stati europei. Basti pensare che il raduno nella città delle Fiandre è stato organizzato dal gruppo dell’Europarlamento Identità e democrazia di cui fanno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.