In che senso l’Umbria sarà un test per l’operazione Mario Draghi

"Vincenzo, noi ti sosteniamo". Bisogna guardarli tutti quei quindici minuti in diretta da Narni postati ieri mattina dal premier Giuseppe Conte sulle sue pagine social per provare a capire la portata dell’esperimento fantascientifico tentato in Umbria dai principali azionisti del governo rossogiallo (meno uno). Bisogna guardarli tutti quei quindici minuti in cui il premier Giuseppe Conte dice di non voler fare campagna elettorale negli stessi istanti in cui invita gli umbri a seguire con attenzione “l’esperimento interessante di Vincenzo che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.