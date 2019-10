Perché la promessa ecologica rossogialla è di un verde sbiadito

Roma. Al prossimo venerdì di sciopero climatico i giovani italiani avranno validi motivi per protestare contro il governo Pd-M5s che aveva promesso una “svolta verde” da cominciare con la legge di Bilancio. La promessa è delusa. Per “promuovere una maggiore sostenibilità ambientale” il Documento programmatico di bilancio, approvato nella notte di mercoledì dal Consiglio dei ministri che contiene le disposizioni per la manovra, non ambisce a realizzare una grande strategia di rilancio dell’economia con investimenti infrastrutturali o energetici tali da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.