Salvini manda in crisi Borghi e Bagnai sull'Italexit

Le parole rilasciate al Foglio da Matteo Salvini, decisamente più “moderate” sull'ipotesi di un’eventuale di un'uscita dell'Italia dall’euro, hanno spiazzato i teorici leghisti dell'Italexit. Dopotutto il cambiamento di rotta del Carroccio sulle regole monetarie dell’Ue è tanto evidente quanto sorprendente. “Lo dico una volta per tutte - ha dichiarato Salvini intervistato da Annalisa Chirico -, e poi spero che nessuno, dentro e fuori il mio partito, sollevi di nuovo questo tema. La Lega non ha in testa l’uscita dell’Italia dall’euro o...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.