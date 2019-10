Roma. Poiché un po’ gli piace far sapere che c’è un pizzico della sua magia nera, della sua macumba, dietro l’iperattivismo politico di Giuseppe Conte, allora Massimo D’Alema, qui e là, quando gli capita, lascia cadere una battuta. E allora ecco una mezza parola davanti agli altri ex ministri, politici emeriti che insegnano come lui all’Università Link Campus. Ed ecco poi un sorriso a filo d’erba, come se sotto ogni parola si nascondesse un succoso sottinteso, dispiegato sotto gli sguardi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.