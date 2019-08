Anche il Pd di Bibbiano non mette veti all'accordo con il M5s

Roma. È combattuto, il segretario del Pd di Bibbiano, Stefano Marazzi. Il suo partito potrebbe fare un’alleanza di governo proprio con chi ha speculato politicamente sul “partito di Bibbiano”: i Cinque stelle. Marazzi deve tenere insieme “pancia” e “testa”, dice, e la cosa non è affatto facile. “Oggi rimango in posizione dubitativa. La pancia mi direbbe una cosa e la testa mi impone di non escludere nessuna ipotesi. Ma rimango fortemente in dubbio”, dice al Foglio. Il momento, ammette, è molto delicato. “La mia comunità è fortemente segnata”. Ma, spiega al Foglio, “non credo che continuando ad alimentare uno scontro facciamo il bene del paese”. Insomma, un conto è la pancia, e se dovesse darle retta Marazzi direbbe di no, un altro conto è la testa. Razionalmente, dice il segretario del Pd di Bibbiano, si può anche accettare di venire a patti con i Cinque stelle. Per il bene del paese, dice.