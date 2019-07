Il "partito di Bibbiano" è un boomerang per il M5s

Con un comunicato pubblicato sul “Blog delle Stelle”, dal titolo “Il Foglio senza pudore”, il Movimento 5 Stelle ha attaccato questo giornale per l’articolo pubblicato oggi in cui si ricorda la donazione effettuata dal M5s all’associazione al centro dello scandalo di Bibbiano sul presunto giro di affidi illeciti di minori, un mese prima dell’emergere dell’indagine.

Giggino non lo sa, ma del “partito di Bibbiano” fanno parte anche i grillini Gli assistenti sociali coinvolti nel caso appartengono alla onlus “Hansel e Gretel”, una delle undici associazioni scelte dal M5s del Piemonte come destinatarie di una donazione di 195 mila euro

Nell’articolo abbiamo fatto notare che il fantomatico “partito di Bibbiano”, continuamente evocato dal vicepremier e capo politico grillino Luigi Di Maio, in realtà non esiste, visto che il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, non è in alcun modo indagato per i presunti maltrattamenti che sarebbero stati compiuti sui minori, bensì per abuso d’ufficio e falso in relazione all’affidamento dei locali dove si svolgevano le sedute con i bambini. Se, poi, si volesse comunque parlare di “partito di Bibbiano”, allora bisognerebbe ammettere che anche il M5s ne farebbe parte, dal momento che il 23 maggio scorso, un mese prima dello scoppio dello scandalo, il M5s del Piemonte decise di selezionare la onlus Hansel e Gretel, con sede a Torino e ora al centro dell’indagine, tra le undici associazione destinatarie di una donazione di 195 mila euro, ricavati dalle restituzioni che ogni anno i consiglieri regionali sottraggono dal loro stipendio. Ad annunciare la donazione furono proprio i consiglieri regionali grillini del Piemonte, posando anche per una foto ricordo con in mano il gigantesco assegno.

L’articolo sembra non essere piaciuto al M5s, che sul “Blog delle Stelle” ha attaccato il Foglio: “Una volta esisteva il giornalismo. Ma forse per il Foglio non è mai esistito. E basta leggere l’articolo di oggi sullo scandalo di Bibbiano per capirlo: davvero imbarazzante e senza pudore! Il Foglio, che si spaccia di essere un quotidiano che fa informazione, giorno dopo giorno ci stupisce negativamente sempre di più. Di fatto è uno dei giornali di regime di quel Pd che continua a farne una dietro l’altra. Ad essere precisi, il Foglio forse è ‘il’ giornale piddino, il vero organo ufficiale del Pd, tanto che oggi si spinge proprio oltre avventurandosi in una ‘difesa d’ufficio’ a favore del Pd che fa solamente ribrezzo”.

La nota, però, si rivela un boomerang. Il M5s, infatti, non solo non smentisce di aver effettuato una donazione alla onlus coinvolta a Bibbiano, ma cade in una clamorosa contraddizione. Nel comunicato il M5s prima afferma che specificare, come abbiamo fatto, che il sindaco di Bibbiano non è indagato per i maltrattamenti sui minori “è semplicemente riprovevole”, perché “l’amministrazione Pd avrebbe dovuto vigilare per impedire quanto accaduto”. Poi, però, i grillini giustificano la donazione alla onlus scrivendo: “Se è vero che alcuni assistenti sociali coinvolti nello scandalo di Bibbiano appartenevano a una di quelle onlus che ha ricevuto le donazioni del Movimento, allora anche i nostri portavoce sono stati truffati dal sistema criminale al centro dell’inchiesta che, ribadiamo, vede coinvolto anche un sindaco del Pd!”.

Insomma, i grillini accusano il sindaco di Bibbiano di non aver “vigilato” sulle attività svolte dalla onlus, ma giustificano la propria donazione affermando di “essere stati truffati dal sistema criminale al centro dell’inchiesta”, quindi ammettendo di non aver vigilato loro stessi sull’operato della onlus che avevano deciso di finanziare.

Il Foglio ha solo riportato una notizia verificata, quella sulla donazione, peraltro comunicata in passato dallo stesso Movimento 5 Stelle. Le uniche bufale sul caso sono quelle diffuse dai vertici del movimento, che continuano ad attaccare un fantomatico “partito di Bibbiano” che in realtà non esiste. E se esistesse, dovremmo ritenere che ne facciano parte gli stessi grillini.