Diffidenti e litigiosi. I gialloverdi o il Pd?

Hanno perso la fiducia l’uno dell’altro, si pugnalano alla schiena, votano questo all’opposto di quello, si minacciano reciprocamente di non tirar troppo la corda, hanno culture largamente differenti, chi sta per esempio con Israele e chi di più coi palestinisti, non passa giorno che non s’insultino, se questo esalta Mina quell’altro detta alle agenzie che meglio Milva, stanno insieme soltanto nel nome di un consunto contratto più volte violato e gesummaria quanti ce ne vogliono, di Negroni, per capire se si sta parlando del governo o del Pd.