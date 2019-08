“Il disastro del governo gialloverde è un'assicurazione per chiunque verrà dopo”

Ospite di Agorà estate il direttore Claudio Cerasa ha parlato della crisi di governo e delle trattative in corso tra Pd e M5s: “Il disastro del governo gialloverde è un'assicurazione per qualunque governo verrà in futuro. Detto questo bisogna dire che un esecutivo Pd-M5s è veramente mostruoso e mi chiedo perché il presidente della Repubblica e gli stessi Democratici non facciano quella che dovrebbe essere una mossa naturale: dare un incarico a Conte perché faccia un monocolore grillino di minoranza con il Pd che dà un sostegno esterno, tecnico, e sta lì a valutare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato come accaduto in passato, ad esempio con Fanfani”.