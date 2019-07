Perché guardare con ottimismo ai prossimi mesi osceni di governo populista

Di questi tempi, in questi pazzi tempi della politica italiana, essere ottimisti, e provare cioè a essere positivi sul futuro, è sempre più complicato, sempre più tortuoso, sempre più spericolato, sempre meno facile e per tutti coloro che non amano il sovranismo, che disprezzano il nazionalismo e che si sentono anni luce distanti dal populismo potrebbe non essere così facile individuare un qualche elemento di ottimismo osservando l’imprudente traiettoria imboccata dal nostro paese. La carta dell’ottimismo potrebbe poi facilmente essere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.