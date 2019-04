Processo alle banche

Roma. “No, che non ci condizionano. Le parole di Sergio Mattarella non cambiano affatto i nostri propositi”. Quando capisce che non gli si vuole chiedere nulla su Giovanni Tria, Alessio Villarosa quasi si rilassa. “Ormai è Triathlon, per me. Una fatica”, sorride il sottosegretario grillino all’Economia che col responsabile del Mef ingaggia da giorni, come un po’ tutti nel suo partito ma forse con più accanimento degli altri, una battaglia fatta di richieste di chiarimento, di ultimatum, di minacce di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.