Così anche la Basilicata diventa leghista

Dopo Abruzzo e Sardegna il centrodestra si avvia a conquistare anche la Basilicata e il centrosinistra perde la guida della regione dopo 24 anni. “È stato scelto il cambiamento”, festeggia il candidato del centrodestra Vito Bardi, generale in pensione della Guardia di finanza, scelto da Berlusconi per guidare l’asse Lega-Forza Italia-FdI, è avanti con il 42,27 per cento. I seggi sono si sono chiusi alle 23 di ieri e dai dati del Viminale, relativi a 519 sezioni su 681, Bardi si avvia ormai alla vittoria. Segue il candidato di centrosinistra Carlo Trerotola al 32,87 per cento, mentre quello del M5s Antonio Mattia è al 20,69 per cento e Valerio Tramutoli (“Basilicata possibile”) al 4,17 per cento. L'affluenza è stata del 53,58 per cento in crescita di 6 punti rispetto alle precedenti amministrative. Testa a testa invece nella classifica del partito più votato: M5s è al 19.8 per cento mentre la Lega al 19.2 per cento.

Destra avanti grazie alla Lega. Il centro sinistra perde un'altra regione

Il centrodestra ora controlla 10 regioni contro 9 del centrosinistra. E ora punta al Piemonte. Il voto lucano è un importante test nazionale, l'ultimo prima delle elezioni europee del 26 maggio. Il quadro che emerge, seppure ancora non definitivo, è la sconfitta del centrosinistra che alle Regionali del 2013 aveva incassato il 62,75 per cento dei consensi. È la prima stangata dopo l'elezione alla segreteria pd di Nicola Zingaretti, che aveva chiuso la campagna elettorale a Matera. Il centrodestra, che nel 2013 correva senza la Lega e incassò il 21,53 per cento, raddoppia oggi i consensi grazie soprattutto alla presenza del Carroccio. Dopo Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo e Sardegna, questo è il sesto successo consecutivo. “La Lega in un anno triplica i voti”, festeggia su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. “Da oggi la Basilicata sarà governata dalla Lega”, dice il ministro dell’Interno evitando di coinvolgere nel brindisi gli alleati del centrodestra, Forza Italia e Fdi. E spiega che, nonostante la batosta assestata all'alleato di governo, “Il governo va avanti” e lui intende “mantenere i patti”.

Il flop del M5s

Anche il dato che riguarda il M5s spiega molte cose: i voti ai grillini si dimezzano rispetto alle politiche del 4 marzo 2018, nonostante i Cinque stelle siano ancora tra i partiti più votati. Il candidato Mattia, abbandonato dai big del partito per che annusavano l’ennesima sconfitta annunciata, ha dichiarato: “È il peggior centrodestra di sempre. È infarcito di esponenti che erano pittelliani fino qualche mese fa e di politici che non hanno mai fatto opposizione ma soltanto inciuci e accordi”. Insomma, anche in Basilicata torna lo spettro della crisi tra i due partiti di maggioranza. Ma soprattutto si dimostra a chi sta giovando l'accordo di governo. La Lega è ancora una volta la vincitrice assoluta e sta cannibalizzando il Movimento. E le dichiarazioni di facciata di Salvini non riescono a mascherare la realtà. La dice Antonio Tajani, che torna a chiedere alla Lega di abbandonare il M5s: “Mi auguro che stacchi la spina dopo le Europee, se non intende perdere consensi e essere considerata corresponsabile di questo pessimo governo”.