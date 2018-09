Contro i molestatori della società aperta

Ian Buruma, direttore della New York Review of Books, successore un anno fa di Bob Silvers, il fondatore nel 1963 con Barbara Epstein di questo tempio della cultura liberal americana, è stato licenziato su due piedi. Ha pubblicato un articolo di un broadcaster canadese che raccontava la propria condizione di paria, malgrado l’assoluzione in giudizio, nell’ambito delle inchieste e gogne provocate dal movimento spesso brutale e antigiuridico, ma ideologicamente irresistibile, che dopo il caso Weinstein ha messo sotto accusa le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.