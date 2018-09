Salvare la soldata Appendino. La zavorra olimpica su un M5s che ha trattato per perdere

Roma. Deve avere pensato che la migliore difesa è l’attacco, e allora s’è subito affrettata a dire che la colpa era dei grillini romani, “che non sono stati attenti” nonostante le sue mille raccomandazioni. E ovviamente ha pensato bene di affidare questo suo sfogo ai giornali. Così Chiara Appendino, nel suo perenne sforzo di dissimulazione, ha cercato di sgravarsi da qualsiasi responsabilità: come se la figuraccia del M5s sulla candidatura olimpica non fosse, innanzitutto, da imputare a lei e alla...

