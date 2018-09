Ritratto di ministro con plastico

Se non fosse per Bruno Vespa che gli staziona accanto, il ministro Danilo Toninelli potrebbe sembrare un laureando in architettura alla discussione della sua tesi. La cravatta è quella, il plastico pure. La foto – o la trasmissione durante la quale è stata scattata – l’avete vista tutti, ha girato parecchio, ha fatto molto arrabbiare (suscita sentimenti forti, il nostro ministro): c’è lui che, sorridente come e più che nel selfie con famiglia che s’è scattato ad agosto mentre a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.