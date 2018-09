Toninelli, un concentrato di populismo

Roma. Forse sarà stato un po’ per celia, forse invece per esorcizzare una paura che è reale (“E’ partita la caccia a Danilo, su ordine di Autostrade”, lamentano infatti), se i parlamentari più vicini a Toninelli domenica hanno sondato gli umori e le intenzioni di quelli del Pd, per capire se davvero, come pure si è vociferato, si prospettava una richiesta di dimissioni al ministro dei Trasporti da parte delle opposizioni. “Ci hanno rassicurato, hanno detto che non lo faranno”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.