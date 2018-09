Il decretino del governo sul ponte diventa lo spot dell’immobilismo grillino

Roma. Era una ricorrenza troppo importante per Genova, a un mese esatto dal crollo del ponte Morandi, e il governo che su questa tragedia ha fatto un’importante investimento politico non poteva presentarsi senza nulla in mano. “Tornerò a Genova, ma non a mani a vuote – ha infatti twittato il presidente Giuseppe Conte dopo il Consiglio dei ministri –. Porterò con me il Decreto Emergenze che contiene misure per famiglie e imprese colpite e una soluzione per ricostruire presto il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.