Per molti tra i grillini è l’imbarazzo, l’essenzialità fuggevole nelle risposte date a mezza bocca, quasi con timore, l’unica forma di dissenso ritenuta praticabile. Altri, più temerari, quasi ostentano indifferenza a quel clima di sospetto continuo e delazione facile, nonché al rischio di espulsioni o di penali da pagare, e lo dicono invece apertamente: “Qualsiasi ambiguità, sul tema dei vaccini, è intollerabile”. Fabiola Bologna, ciociara trapiantata in Lombardia e lì eletta alla Camera per il M5s, lo scorso 4 marzo,...

