Giorgio Mulè ci spiega perché “Forza Italia non prende ordini da Salvini”

Roma. I berlusconiani non faranno passi indietro, assicura Giorgio Mulè nella sua doppia veste di portavoce di Forza Italia e capogruppo in commissione vigilanza Rai. E senza i sette voti italo-forzuti, Marcello Foa non può diventare presidente della tv di Stato, con buona pace di quello che Mulè definisce un brutto “atto d’imperio” da parte di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nessuna compravendita, aggiunge l’ex direttore di Panorama: “La logica del cane e dell’osso appartiene a una categoria...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.