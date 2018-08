La Vigilanza Rai boccia Marcello Foa

Tutto come previsto. La Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente di Viale Mazzini. Il giornalista, indicato ieri dal Consiglio di amministrazione, doveva ottenere il voto dei due terzi dei componenti ma i rappresentati di Forza Italia, Pd e Leu non hanno partecipato alla riunione della Commissione.

A favore di Foa hanno votato in 22, una scheda bianca. Sulla carta la maggioranza aveva 23 voti (14 M5s, 7 Lega e 2 Fratelli d'Italia) ma a quanto si apprende un commissario del Movimento 5 Stelle era assente. Per essere eletto al giornalista servivano 27 voti. Il presidente della Commissione, Alberto Barachini, ha annunciato che informerà il ministro dell'Economia circa l'esito dello scrutinio.

Ma ora si rischia lo stallo. Non è detto, infatti, che il ministero dell'Economia indichi un nome alternativo per la presidenza. Foa, in ogni caso, resta nel Cda di Viale Mazzini. “Volevamo il cambiamento in Rai, le opposizioni hanno detto di no, qualcuno lo ha fermato - commenta il senatore 5 stelle Gianluigi Paragone -. È evidente che il Patto del Nazareno tra Pd e Forza Italia resiste sulle tv”. E invita il giornalisti a non dimettersi da consigliere Rai.

Subito dopo la bocciatura della sua nomina a presidente Marcello Foa ha commentato su Twitter: “Mi metto a disposizione dell’Azionista invitandolo a indicarmi i passi opportuni da intraprendere nell’interesse della Rai”.