Rivolta a Nordest

Gli industriali del Nord sono in rivolta contro il decreto dignità che limita i contratti a termine e la flessibilità del lavoro, reintroducendo dalla finestra i lacci per le imprese che Jobs Act aveva fatto uscire dalla porta. E benché il fautore della norma sia Luigi Di Maio, è a Matteo Salvini che si indirizzano le proteste, sia in quanto alleato dei Cinque stelle sia perché si era presentato come argine allo sgovernismo pauperistico grillino, già visto all’opera a Roma,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.