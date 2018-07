Roma. Che il decreto dignità, per come è ora, “non è sufficiente”, e che “va migliorato”, Dario Galli lo dice a metà del colloquio. Prima, il sottosegretario leghista al Mise ci tiene a “esporre due premesse doverose”. E sia. “Primo: in campo economico questi primi provvedimenti servono a dare innanzitutto un indirizzo, e far capire dunque che la volontà del cambiamento è reale”. E insomma il vice di Di Maio – leghista delle origini, quattro legislature alle spalle, per dieci...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.