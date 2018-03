M5s En Marche! Così Di Maio prepara la svolta macroniana a Bruxelles

Roma. Dopo la vittoria elettorale, dopo gli incontri internazionali, mai davvero di primissimo piano, e in seguito ai contatti preoccupati con le ambasciate non solo dei paesi dell’Unione – colloqui che spesso hanno evidenziato diffidenza nei confronti del Movimento cinque stelle – Luigi Di Maio ha dato un’indicazione al gruppo del M5s al Parlamento europeo che suona all’incirca così: “Stiamo per andare al governo, è arrivato il momento di lasciare il gruppo degli euroscettici”. E così a Bruxelles sono cominciate...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.