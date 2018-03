Tutto è possibile. In Danimarca i socialdemocratici hanno deciso che non c’è più niente da fare, hanno più o meno gli stessi voti del partito anti immigrati, ma la resistenza è finita dopo vent’anni, niente più accuse di xenofobia, ora si collabora appena con qualche pudore, e si adotta la linea delle frontiere chiuse agli ingressi “non occidentali”, in cambio di una svolta pro welfare del partito danese del popolo, in polemica con i liberali al governo da tre anni....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.