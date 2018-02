Grembiulini grillini

Roma. Ci sono altri due massoni tra i candidati del M5s, dopo il caso di Catello Vitiello in Campania: uno è Piero Landi, rivelato dal Foglio ieri, in campo nel collegio uninominale della Camera a Lucca e originario della Garfagnana, iscritto alla loggia Francesco Burlamacchi, entrato “in sonno” lo scorso 5 febbraio (numero di iscrizione: 58264). L’altro è Bruno Azzerboni, candidato all’uninominale in Calabria. Landi è stato espulso ieri dal M5s dopo l’articolo pubblicato sull’edizione online del Foglio e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.