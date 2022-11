Anche oggi manifesto

Dal 24 febbraio, ho manifestato ogni giorno, con tutte le mie forze. Per simpatia con l’idea di società cui la gran maggioranza degli ucraini aspira, vedendola e immaginandola presso di noi, e invidiandola a noi, al costo della vita

Anche oggi, 5 novembre, manifesto. Dal 24 febbraio, ho manifestato ogni giorno, con tutte le mie forze. Per solidarietà con la resistenza della gente ucraina e dei suoi combattenti. Per simpatia con l’idea di società cui la gran maggioranza degli ucraini aspira, vedendola e immaginandola presso di noi, e invidiandola a noi, al costo della vita. Contro l’orrendo regime putiniano, odiatore della libertà e patrono del saccheggio del suo popolo e di quello d’altri. Contro l’idea di società che lo ispira e che lo spinge a comprare le parti peggiori di noi. Per ripugnanza della guerra, che ho imparato a conoscere. Per ripugnanza di una pace che sia il premio alla guerra.

Le mie forze sono irrisorie. Ma finalmente, bastano per non dovermi vergognare in ogni nuovo giorno della vita che mi resta.