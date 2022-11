Mosca torna nell'accordo sul grano: le pressioni (vere) su Putin funzionano

La Russia è rientrata nell’accordo per consentire le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. Sabato aveva accusato l’Ucraina di aver messo in pericolo i cargo russi che trasportano cereali in seguito a un attacco contro il quartier generale della flotta russa nel Mar Nero, a Sebastopoli. Frettolosamente aveva deciso di sospendere la partecipazione al patto siglato a luglio con la mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite e con sicurezza i rappresentanti russi avevano affermato che senza Mosca, il trasporto del grano attraverso il Mar nero non sarebbe stato possibile.

