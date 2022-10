Quante sono le probabilità che Putin scateni una guerra nucleare?

Un articolo pubblicato sul blog della Cnn a luglio 2022, stimava al 2,4 per cento le possibilità che il Cremlino utilizzi un’arma atomica tattica contro un paese Nato. Il rischio zero, anche smantellando tutti gli ordigni in circolazione, non esiste: possiamo e dobbiamo cercare di minimizzarlo, ma non possiamo illuderci di cancellarlo

L’invasione russa dell’Ucraina, e ancora di più la recente annessione da parte di Mosca di quattro oblast in seguito a referendum disconosciuti dalla comunità internazionale, ha riportato in auge la discussione circa l’eventualità di un conflitto nucleare. Eventualità che, naturalmente, non dipende solo dalla guerra in Ucraina, vista l’esistenza di altre aree di attritto tra potenze nucleari, quella tra India e Pakistan in primis, ma è innegabile che gli eventi degli ultimi mesi abbiano chiaramente aggiornato le nostre stime e le nostre paure. Certamente quelle di noi europei, visto che la stima del rischio, ossia della combinazione tra danno potenziale e sua probabilità, non è mai indipendente dal soggetto, e il pericolo che percepiamo come vicino fa sempre più paura (si pensi a un terremoto nella nostra città rispetto a un terremoto in Antartide).