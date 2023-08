Il mio cinema è il Napoli, parla Aurelio De Laurentiis

Confida che gli viene da ridere, Aurelio De Laurentiis, quando i tifosi nei momenti dispari del lungo rapporto con loro – compie a settembre diciannove anni – lo chiamano “il romano”. Gli viene da ridere perché l’avventura industriale della sua famiglia non sbocciò a Roma ma a Torre Annunziata, dove si parla una variante di napoletano talmente stretta che nel capoluogo neanche la capiscono. A Torre nacquero zio Dino e Luigi, il padre, con cui avrebbe fondato la Filmauro nel ’75. A Torre il nonno, Aurelio come lui, era approdato dall’Irpinia, “terra d’origine anche di Sergio Leone”, per una ragazza di cui s’era innamorato facendo il militare e che avrebbe sposato: Giuseppina. Quella cittadina alle porte di Napoli era la capitale nazionale della pasta, “l’arte bianca”, e il nonno vi aprì uno stabilimento destinato alla produzione di lusso. Gli viene da ridere, al “romano”, perché confida che ha sempre considerato Roma, dove è nato e cresciuto e dove ha sede la Filmauro, una città complicata da vivere: “Amo Napoli, Los Angeles e Londra”, dice, “e mi spiace che mia moglie svizzera non mi abbia fatto alternare a Roma il lago Lemano di Ginevra per coltivare la mia passione per la vela. Ma ormai il calcio mi ha bucato tutti i weekend”.

