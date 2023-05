Napoli e lo scudetto. È stata la mano di Aurelio De Laurentiis

Vita, vittorie e miracoli del presidente degli azzurri campioni d’Italia che in attesa di godersi il meritato trofeo ha fatto splendere la più antica delle sue convinzioni: avere sempre ragione. Dicono che Aurelio dorma un paio d’ore per notte e che nelle rimanenti sogni a occhi aperti. Dicono che Aurelio sia inconsapevolmente marxista perché crede che senza conflitto non esista progresso. Dicono che Aurelio conosca la lezione di Curzio Malaparte “Non capirete mai Napoli” e abbia imparato che a volte, intuire, è meglio che sapere. Dicono che Aurelio sappia cambiare idea anche nell’arco della stessa frase. Dodici anni fa regalava pensieri gentili agli altri presidenti ai margini del sorteggio del calendario di serie A: “Siete delle teste di cazzo” e minacciava l’addio: “Voglio tornare a fare cinema”. Oggi degli omologhi pensa esattamente lo stesso, ma nel calcio è rimasto, ha trionfato e in attesa di lucidare i trofei ha fatto splendere la più antica delle sue convinzioni: avere sempre ragione. Gli altri spendevano, si indebitavano e si baloccavano con l’illusionismo contabile. Lui programmava, guadagnava e presentava bilanci in ordine. Il ragazzo con la Lambretta che da tardo adolescente si spiaggiava ad Anzio, correva scatenato tra il Flaminio e Piazza Euclide, era famoso per gli scherzi e a scuola non brillava per buona condotta è sceso dalla sella, ha trovato un altro mare a duecento chilometri da casa e si è laureato con il massimo dei voti. Luigi, il padre di Aurelio, napoletano spiritoso ed elegante, ideale profeta in patria di questo scudetto figlio di un ventennio partito dai campi di Chieti e Martina Franca, da grande giocatore di casinò avrebbe potuto essere fiero dell’erede. Ha puntato. Ha vinto.

