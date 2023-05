Con lo scudetto al Napoli anche i Borbone sono Re per un giorno

Altro che incoronazione a Londra. I reali più camp d’Europa, eredi al trono immaginifico di Napoli, si attrezzano posando su Instagram con tanto di pantaloncini e maglia azzurra per festeggiare la vittoria del campionato

Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione, dicevano gli “Amici miei”. E così, se non si è invitati per l'incoronazione reale, c'è chi si piange addosso e chi si fa venire in mente un'idea. Così, se anche il Guardian molto democratico dedica solo un misero trafiletto all’incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra, sperticandosi di lodi invece per il Napoli, città e squadra “underdog d’Italia” (ricorda qualcosa?) ecco che un altro Carlo si prende la rivincita.

I reali più camp d’Europa, i Borbone-Due Sicilie, si sono attrezzati. Da quel di Monte... Carlo, gli eredi al trono immaginifico di Napoli, lei nata Camilla Crociani ramo elicotteristico, sversano su Instagram un “posato” di loro in pantaloncini e maglia azzurra evidentemente pronto da tempo. Impagabili le acconciature, gli outfit, e Re (per una volta) Carlo, con faccione rubizzo e ciuffo.