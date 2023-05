Fare filosofia con il Napoli. Indagine su un amore non solo calcistico

“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta” recita così il coro, sulle note di “Freed from desire”, che le tifoserie avversarie intonano negli stadi italiani e che i tifosi partenopei hanno fatto proprio, rivolgendo allo “sterminator vesevo” un’invocazione che non solo neutralizza l’originaria intenzione degli ospiti, ma che sembra impetrare la montagna affinché partecipi alla festa per uno scudetto tanto atteso quanto annunciato, e tuttavia impensabile, uno scudetto sospeso, come lo ha chiamato qualcuno dopo il pareggio con la Salernitana. I napoletani credevano di essere preparati a questo momento, e a Capodichino, al rientro della squadra dopo la vittoria a Torino contro la Juve era scoppiata la festa, ma era solo il suo inizio. Ecco perché avvicinatasi alla vittoria reale, Napoli canta la propria distruzione, ovvero il Vesuvio, simbolo di un potere mortifero che la città non contrasta, ma rivendica, in nome di una inscindibilità destinale: è la “napucalisse”. Un bagliore troppo forte non può che essere seguito dall’estinzione, e tale è la vittoria: un aumento di esistenza, che non si misura in durata ma in intensità. Chi vince è più degli altri. E poi dilegua. Comincia qui, dall’estremo, la fenomenologia di uno scudetto preparato in decenni, “treziato” (che significa: “assaporato poco a poco con gelosa parsimonia di gesti”) in mesi di preparativi sordi alla scaramanzia che il timore per l’invida degli déi avrebbe dovuto ispirare; una festa che perfino le istituzioni autorizzavano ancor prima che la matematica potesse sancirla, in vista di un godimento tanto grande da non ammettere limiti. In fondo, dopo aver visto Napoli vincere, si può perfino morire. Vedi Napoli vincere, e poi muori, dunque. Napoli, sì, e non “il” Napoli: perché il legame che stringe l’intera città alla maglia azzurra oltrepassa la fede calcistica. C’è, qui, una identità così forte tra la comunità dei tifosi napoletani e i napoletani, che parlando degli uni si finisce col parlare degli altri. Al punto che diventano “cittadini” napoletani tutti quei “tifosi” che vivono altrove, campani e non: in quanto tifosi del Napoli, si è in un rapporto con la città stessa e non solo con una maglia. Si tratta di una circostanza del tutto eccezionale se pensiamo ai grandi club di serie A: quale tifoso calabrese della Juventus ha mai avvertito un legame con Torino, o un interista casertano con Milano? Il punto è che il tifoso del Napoli non sostiene solo una squadra ma una città, intesa come realtà storica e sociale con la quale intrattiene un sentimento che oltrepassa il calcio, per una prossimità che, al di là della contiguità geografica, è innanzitutto culturale. Si tratta di un aspetto unico, solo in parte spiegabile con la circostanza per cui nessuna altra grande città italiana o europea è monoteista come Napoli, che per questo ha mantenuto i tratti di una squadra provinciale e territoriale, sebbene su una scala globale. Resterebbe tuttavia da chiedersi perché un agglomerato urbano di oltre tre milioni di abitanti, così scisso in sé stesso, non abbia fatto sorgere rivalità intestine, suscitando così anche negli altri la sensazione che vi sia una caratterizzazione in più nel tifoso del Napoli, qualcosa che lo rende diverso dal semplice appassionato di calcio e ne fa l’espressione di una civiltà.



