De Laurentiis-Spalletti, il giusto addio

Aurelio de Laurentiis è l’immagine di un albero, non lo scopri per bene se non gli giri intorno. E comunque nemmeno questa azione basta, perché poi ci sono i rami, le foglie, un’altezza indefinita. Spalletti è come un piccolo pezzo della sua terra rimasto incolto. È lì, subisce le intemperie, nessuno ha pensato di seminarci qualcosa. È verde quando piove, è grigio di terra secca durante la siccità. Del primo puoi dire qualcosa che resta un’opinione, una delle tante (puoi arrampicarti sugli alberi?), del secondo, ciò che vedi, è, in sintesi, soggettivo uno, oggettivo l’altro, imprendibile il presidente, leggibile l’allenatore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE