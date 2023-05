Nel gioco nuovo e innovativo del Napoli c'è un esempio da seguire per la città intera

Se oggi andate a Napoli da qualunque spazio geografico noterete festoni azzurri. Sia negli angoli più reconditi (quelli dei vicoli) sia nei quartieri bene, perché Napoli è costruita anche, anzi soprattutto, su colli. Dunque, a Napoli ci sono pure i quartieri alti, anche se non vengono mai rappresentati, vuoi mettere il fascino della sana rappresentazione popolare? Se siete in città potete vedere una nave azzurra, una costruzione di cartapesta ma luminosa e spavalda che gira tra i vicoli. Se siete su una nave vera, sul mare in avvicinamento, noterete che la città è più azzurra del cielo e dell’acqua marina, se giovedì sera passavate in aereo su Napoli, subito dopo il pareggio con l’Udinese e dunque quando avevamo in tasca la matematica certezza che nessuno ci prendeva più, ebbene la città sotto di voi sarebbe apparsa come una fioritura botanica di fuochi, luci accese ad libitum – così giurano quelli che stavano in aereo giovedì sera. Se siete invece fuori città, a parte che di sicuro avrete notato la quantità di meme che gli inventori del web stanno pubblicando in queste ore, e per ora il più noto vede un Mattarella con la maschera nera e i capelli biondo platino di Victor Osimhen, ma se siete fuori Napoli, non siate smaniosi di tornare al più presto per non perdervi la festa, tifosi o meno che siate del Napoli. Perché questa storia andrà avanti per un bel po’ e vedrà accensioni di petardi e fumogeni, esplosioni di batterie di fuochi costruite per l’occasione e dunque diossina nell’aria che altro che termovalorizzatori in piena attività, poi esplosioni di gioia che i media definiranno incontenibili, cori e coretti di giubilo e di sfottò all’intera gamma della tifoseria italiana, soprattutto (e qui mi associo) ai salernitani.

