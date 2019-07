Perché la Germania vede Salvini come un pericolo

Perché la Germania vede Salvini come pericolo

Berlino, 4 lug 08:39 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung” definisce il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, “pericoloso” per le sue dure critiche alla magistratura a seguito della decisione del giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, di non convalidare gli arresti domiciliari cui Carola Rackete, capitano della nave Sea Watch 3, era sottoposta a Lampedusa. Con le sue critiche ai giudici, Salvini “colpisce le fondamenta dello Stato di diritto e viola l'indipendenza della magistratura”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la giustizia deve infatti essere “libera da influenze politiche”. Naturalmente, “ciò non significa che i politici non possano commentare il caso” Rackete, poiché “sarebbe del tutto innaturale se non lo facessero”. Salvini e i suoi sostenitori “possono anche chiedere una pena severa” per il capitano della Sea Watch 3. Tuttavia, con i suoi attacchi contro la magistratura dopo il rilascio di Rackete, il leader della Lega “non ha soltanto superato il limite della misura e della decenza che gli vengono richieste, ma ha anche colpito alle fondamenta lo Stato di diritto”. In particolare, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la richiesta di riforma della magistratura avanzata da Salvini dopo il rilascio di Rackete “non è altro che un annuncio per influenzare l'indipendenza dei giudici”.

Italia-Ue: il nuovo incarico di Sassoli è uno schiaffo alle politiche di Salvini

Madrid, 4 lug 08:39 - (Agenzia Nova) - L'elezione di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo, oltre che un "premio di consolazione" per Roma, data la conclusione del mandato di ben tre italiani ai vertici delle istituzioni comunitarie (Antonio Tajani, Federica Mogherini e Mario Draghi), rappresenta anche uno schiaffo alle politiche del potente vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", facendo notare che Sassoli, molto attivo sui social network, è uno dei principali detrattori del leader leghista e, sin dal primo momento, si è battuto contro la sua linea dura sull'immigrazione. Ex mezzobusto del Tg1 e volto noto del piccolo schermo, Sassoli continua inoltre la sua attività giornalistica attraverso un blog sull'"Huffington Post", uno spazio critico a cui ora, con ogni probabilità, verrà dato maggior risalto.

Imprese: Vivendi non vuole cadere nella trappola Mediaset

Parigi, 4 lug 08:39 - (Agenzia Nova) - Vivendi non vuole cadere nella trappola di Mediaset. È quanto afferma il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che il gruppo francese, secondo azionista di Mediaset con il 30 per cento del capitale, chiede che venga organizzata un’assemblea generale per annullare le decisioni prese dagli azionisti nell’aprile scorso. In particolare, Vivendi vuole la revoca del voto doppio. Mediaset punta a creare MediaForEurope, una holding basata in Olanda che racchiuda le attività televisive italiane e spagnole. In questo nuovo gruppo la famiglia Berlusconi dovrebbe vedere la sua partecipazione scendere dal 44 al 35 per cento ma, al tempo stesso, dovrebbe ottenere un sistema di votazione multipla che secondo gli analisti andrebbe a rinforzare la sua posizione.

Italia: erutta il vulcano Stromboli, un morto e un ferito

Madrid, 4 lug 08:39 - (Agenzia Nova) - Il vulcano Stromboli, situato sull'omonima isoletta a nord-ovest della Sicilia, è tornato a eruttare nel pomeriggio di ieri, 3 luglio, con una serie di violente esplosioni e cadute di lapilli che hanno provocato numerosi incendi. Nell'eruzione, una persona è morta e un'altra risulta gravemente ferita. La notizia è oggi su tutti i principali quotidiani spagnoli, che sottolineano come i turisti, terrorizzati, si siano gettati in mare per sfuggire alla furia del vulcano. L'isola di Stromboli, infatti, è una nota località molto frequentata dai vacanzieri sia per la bellezza del suo mare che per le affascinanti escursioni sul cratere che permettono agli interessati di osservare i cinque crateri attivi. Nonostante il fatto che lo Stromboli sia in continua attività, l'esplosione violenta di ieri ha sorpreso gli isolani così come gli esperti vulcanologi. Non si esclude che l'attività di ieri possa essere collegata al risveglio dell'Etna, avvenuto lo scorso dicembre in seguito a un terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito la provincia di Catania.

Italia: Venezia, rinviata introduzione tassa di ingresso

Monaco di Baviera, 4 lug 08:39 - (Agenzia Nova) - L'introduzione della tassa di ingresso a Venezia, che doveva entrare in vigore a maggio scorso ed è stata poi posticipata a settembre prossimo, è stata ulteriormente posticipata dall'amministrazione comunale. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”. La municipalità di Venezia ha, infatti, reso noto di “aver bisogno di più tempo”per introdurre l'imposta, poiché “ancora non è stato possibile sviluppare un sistema tecnicamente coerente per la sua riscossione”. Secondo i piani originari, la tassa di ingresso a Venezia, per un valore di tre euro pro capite, avrebbe dovuto entrare in vigore alla fine di quest'anno. Ora, si prevede che l'imposta venga introdotta dal 2020, con un importo che, calcolato in base al tempo di permanenza dei turisti, dovrebbe essere compreso tra sei e dieci euro. Con la tassa d'ingresso, l'amministrazione comunale di Venezia intende “mitigare l'impatto del turismo di massa” sulla città, che raggiunge picchi di 130 mila visitatori al giorno.

