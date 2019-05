Italia: le europee ultima speranza per il paese

- In Italia, “l'unica crescita è quella del debito”: a quasi un anno dal suo insediamento il primo giugno 2018, il bilancio del governo non può che essere “disastroso”. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Die Welt”, secondo cui, le divisioni nella coalizione di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle (M5S), non sono “di nessun aiuto per un'economia travagliata”. In questa situazione, le elezioni europee del 26 maggio prossimo sono diventate “l'ultima speranza per liberare l'Italia dalla stagnazione”. In base all'esito del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, nel paese potrebbero tenersi elezioni anticipate già a settembre. Se un nuovo governo formato da Lega e Fratelli d'Italia (Fd'I) fosse una “coalizione stabile”, il programma economico del nuovo esecutivo potrebbe portare a una “reazione costruttiva da parte dei mercati e della Commissione europea”, afferma Clemente De Lucia, economista di Deutsche Bank. De Lucia aggiunge che, con “riduzione delle imposte e aumento degli investimenti nelle infrastrutture”, una coalizione di destra potrebbe “strappare l'economia italiana al letargo in cui si trova”.