Giuda ballerino

Bisogna riconoscere a don Corrado almeno due meriti. Uno, di aver riportato al centro dell’attenzione mediatica la Vespa, non accadeva dai tempi di Caro diario. Due ha zittito, almeno per qualche giorno, la parte più noiosa se non dannosa della popolazione italiana, cioè i nuovi terzisti: quelli né con Ribbentrop né con Molotov. Sul cardinale elemosiniere, si son schierati tutti. Ma siccome il terzo merito di don Corrado (anzi merito del Vangelo), è quello di “portare alla luce i pensieri di molti cuori”, ci sono due categorie che più di tutte si sono trovate illuminate. Una sono quelli di scuola super-laica, che si sono aggrappati ai tuìt e a qualche commento sui giornali come alle tavole della legge per dire – Salvini o non Salvini, Ribbentrop o non Molotov – che il Tevere ha da essere largo e tutto il resto è ingerenza. Anzi forse reato. Dimenticando quant’è bella la locuzione “disobbedienza civile” tanto cara a un vecchio profeta, e ancor di più le sue tante invasioni di campo, a Piazza San Pietro, in battaglia per questo o per quello. Ma di Pannella non so, e non mi azzardo. Conosco meglio i polli clericali, certuni anche di rango: quelli che hanno tuonato all’eresia, che “non esistono solo i poveri”, che non si può sostenere alcuna forma di “carità illegale” (sic), e che bisogna per prima cosa dare il buon esempio, signora mia. Così che, conoscendo i polli, viene in mente che quando la Maddalena sparse costoso profumo sui piedi di Gesù, l’unico a lamentarsi che quei soldi potevano essere usati meglio fu Giuda. Ma perché teneva la cassa. Ed era ladro.